Historie jak z bajki. Urodziły się w królewskich rodzinach. Sa i żyja jak przystało na arystokratki. Ale nie są to postaci z bajek. One żyją obok nas. Oto nasz ranking księżniczek – 10 najbardziej widowiskowych przedstawicielek królewskich rodów z całego świata. Nie dość, że bogate, to jeszcze piękne.

#10. Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi urodziła się w 1986 roku w Monte Carlo. Jest dziennikarką, wyczynowo jeździ konno, a na dodatek wystarczy, że wykosi „tylko” czworo konkurentów i będzie mogła zasiąść na tronie księstwa Monako. Być może to sprawiło, że już w 2002 roku, w wieku zaledwie 16 lat, uznano ją za dziesiątą najlepszą „partię do wzięcia”. A cztery lata później „Vanity Fair” uznało ją za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie.