Historia konkursu Miss Polonia sięga już blisko stu lat. Pierwszą „najpiękniejszą” wybrano bowiem już w roku 1929. No właśnie, jak wówczas dokonywano wyboru? Czy istniało w ogóle coś takiego jak korona Miss Polonia? Czy mniejszości narodowe i kręgi polonijne też wybierały swoje piękności? Oto garść ciekawostek na temat przedwojennych wyborów miss.

Historia konkursu Miss Polonia sięga roku 1929, kiedy to jury pod przewodnictwem literata Tadeusza Boya-Żeleńskiego obrało polską królową piękności skromną warszawską urzędniczkę – Władysławę Kostakównę. Rok później tytuł miss przypadł lwowiance Zofii Batyckiej, po czym… zaniechano organizacji kolejnych edycji konkursu. Nie przeszkodziło to jednak czterem innym Polkom Zofii Dobrowolskiej, Sławie Kowalskiej, Marii Żabkiewiczównie i Józefie Kaczmarkiewiczównie w zawalczeniu o tytuł Miss Europy lub Miss Universe w kolejnych latach.

Jury konkursy Miss Polonia z roku 1929. Przewodniczący - Tadeusz Boy-Żeleński

Za pierwszą Miss Polonię powszechnie uznaje się pracownicę Miejskiej Kasy Oszczędnościowej Władysławę Kostakównę, wybraną w warszawskim hotelu „Polonia” 27 stycznia 1929 r. Była ona pierwszą Miss Polonia sensu stricto, lecz miała kilka poprzedniczek noszących tytuły królowych piękności. Już cztery lata wcześniej ogólnopolski konkurs urody ogłosiło czasopismo „Pani” – zwyciężczynią została Halina Łabędzka, która zagrała później w kilku filmach polskich i francuskich. Do grona Miss Polonia zalicza się niekiedy również Anielę Bogucką i Janinę Smolińską. Pierwsza w 1927 r. wygrała konkurs na Królową Kina, co pozwoliło jej w tym samym roku reprezentować Polskę na wyborach Miss Europy w Wiedniu. Druga w 1927 i 1928 r. została laureatką dwóch prestiżowych konkursów piękności: La belle de Deauville i konkursu piękności wedet filmowych w Brukseli. Żadna z nich nie nosiła oficjalnie tytułu Miss Polonia, choć w niektórych artykułach są zaliczane do ich grona.

KORONA, KTÓREJ… NIE BYŁO

W wielu pracach poświęconych konkursom Miss Polonia można znaleźć informację, jakoby konkurs Miss Polonia 1931 nie odbył się, ponieważ Miss Polonia 1930 Zofia Batycka nie chciała oddać korony i wywiozła ją do Hollywood. Tymczasem z zachowanych fotografii wynika, że polskie laureatki konkursów miss otrzymywały w nagrodę jedynie szarfę i bukiet kwiatów, zaś korona była przeznaczona wyłącznie dla zwyciężczyni konkursu Miss Europy.

Prawdziwa przyczyna rezygnacji Polaków z organizowania kolejnej edycji Miss Polonia wiązała się najprawdopodobniej z kryzysem w relacjach między polskimi a francuskimi dziennikarzami. W paryskim tygodniku sensacyjnym „Detective” ukazał się bowiem kłamliwy artykuł na temat powszechności handlu młodymi kobietami w dużych polskich miastach. To właśnie on zdaniem organizatora światowych konkursów miss Maurice’a de Waleffe’a miał doprowadzić do rezygnacji Polaków z delegowania swoich kandydatek na wybory Miss Europy.

