Korwin-Mikke: Podatki w Generalnym Gubernatorstwie. Gdzie wyzysk był większy: w III Rzeszy czy III RP?

Mazowsze, Małopolska i Podlasie znalazły się podczas wojny pod niemiecką okupacją. Formalnie utworzono z nich Generalne Gubernatorstwo – jednak twór ten nie miał żadnych oznak państwowości. Istniała wprawdzie policja i poczta – a także szkolnictwo podstawowe – lecz były one podporządkowane generalnemu gubernatorowi, który miał realizować polecenia okupacyjnej władzy. Polecenia znacznie wykraczające poza zakres okupacji w sensie konwencji haskiej – gdyż jej celem nie było czasowe utrzymanie terytorium, lecz wyciśnięcie z niego, ile się dało – i wyniszczenie ludności, by przygotować teren pod przyszłą niemiecka kolonizację. Czy Adolf Hitler planował następnie uczynić z Polaków niewolników w Europie, wysłać jako ekonomów do podbitej Rosji, osiedlić na Syberii, czy po prostu spalić w Oświęcimiu – nie wiemy.

To są hipotezy. Znamy natomiast fakty.

P. prof. Aleksander Krawczuk wspomina okupację jako okres nudy, w którym nic szczególnego się nie działo. Półki księgarń pełne są wspomnień ludzi, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów, niszczyli niemieckie czołgi i rozkręcali szyny – ale to wizja p. Krawczuka jest znacznie bliższa prawdy. W zasadzie przez 99,9999% czasu za okupacji po prostu się żyło. By żyć – pracowało się; a skoro się żyło i pracowało – to płaciło się podatki.

Ponieważ dziś też się żyje, pracuje i płaci podatki – przeto zadałem sobie pytanie: gdzie wyzysk podatkowy był większy? W III Rzeszy czy w III RP?

Bardzo pomógł mi w odpowiedzi na nie p. red. Rafał Pazio, który sprawę zbadał. Okazało się, że socjalizm jedno ma imię. Wyzysk podatnika jest w nim ogromny. Z tym, że dziś jest większy… Pewną trudność w porównaniach stanowiło to, że narodowy socjalizm nieustannie się rozwijał. Najpierw pozwalał wszystkim przedsiębiorstwom istnieć, potem je reglamentował, a potem zaczął… łączyć małe przedsiębiorstwa w większe. Pretekstem była… wojna – jednak w rzeczywistości był to przejaw socjalistycznej gigantomanii oraz tego, że biurokracji łatwiej wtrącać się w działalność kilkuset dużych firm niż paruset tysięcy drobnych.

Podobnie jak dziś, istniało przymusowe ubezpieczenie, a także ogromna czarna i szara strefa oraz ogromna korupcja. Bieda mas – i bogacenie się tych, co korumpowali i zarabiali dzięki koncesjom. Nic nowego pod słońcem. Popatrzmy jednak na liczby. Przydziały „kartkowe” dawały ok. 1100 kcal dziennie – co może wystarczyć, gdy dzień spędza się w łóżku pod kołdrą. Człowiek zużywa dziennie 2500-7000 kcal. Tymczasem (wg Tomasza Szaroty, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”, Czytelnik 1973) wzrost i waga chłopców ośmioletnich wynosiły:

1930 | 1943 | 1947

127 cm | 130 cm | 127 cm

23,6 kg | 24,6 kg | 24,4 kg

– co dowodzi, że ludność zupełnie nieźle dawała sobie radę z aprowizacją na czarnym rynku! Sam zresztą pamiętam z roku 1983, że nigdy w domu nie było tyle wódki, bo wtedy, gdy wprowadzono system kartek na alkohol… I nigdy nie piło się w USA tyle, co za prohibicji! Po prostu: cena wołowiny na czarnym rynku była tak wysoka, że (nielegalna) hodowla świetnie się opłacała. Ludzie pracujący mieli się więc nieźle – natomiast inteligencja, umiejąca pracować tylko dla państwa i na jego zlecenie, cierpiała nędzę (ale to ona pisała wspomnienia i opracowania naukowe!!). Rozwijały się w niej – o czym kiedy indziej – nastroje wręcz komunistyczne: zabrać spekulantom i rozdać biednym! To wszystko cieszyło zresztą okupanta, który świadomie rozniecał antyinteligenckie uczucia.

Oficjalne pensje dla pracowników GG wynosiły dla początkujących od 195 do 483 zł – czyli urawniłowka była znacznie większa niż dzisiaj, a nawet było nieco równiej niż za Gomułki. Potem, wskutek inflacji, oficjalne pensje nieco wzrosły – ale maksymalna płaca Polaka-urzędnika nie mogła przekroczyć 1200 zł. Jako ciekawostkę podajmy, że niemieccy urzędnicy ustalili, iż kobiety powinny zarabiać o 10% mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku – z czego powinny być zadowolone amerykańskie feministki, twierdzące, że w USA kobieta dostaje tylko 49 centów na 1 dolara zarabianego przez mężczyznę.

Popatrzmy teraz na tabele podatków w zestawieniu miesięcznym (z oficjalnych dokumentów GG; proszę podziwiać precyzje niemieckiej biurokracji w cyzelowaniu podatku!). Jak widać (patrz tabela 1), okupant spełniał postulaty tych, którzy uważają, że należy w Polsce popierać imigrację dobrze wyszkolonych pracowników: Niemcy płacili maksymalnie 17,8%, jeśli byli nieżonaci – a w ramach polityki prorodzinnej mogli zejść do 3,1% podatku!

Natomiast Polacy płacili na ogół 9-15% – a maksymalny podatek wynosił 34%, czyli znacznie mniej niż dzisiaj. Kto nie miał pensji, mógł się rozliczać rocznie.

Podatek płaciło się wtedy zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 2 – i znów najwyższy podatek był niższy niż obecnie, a podatki od osób mało zarabiających były wręcz śmiesznie małe; Unia Pracy może więc uważać, że narodowi socjaliści spełniali jej postulaty z nawiązką! W dodatku był to oczywiście podatek progresywny; socjaliści nie potrafią inaczej.

Czerwoni nie byliby przy tym sobą, gdyby nie wprowadzili jeszcze podatku od ohydnych kapitalistów, bogacących się kosztem ludu pracującego. Podatek od osób prawnych istniał,

a jego stawki pokazuje tabela 3.

I znów można przyjąć, że postulaty Unii Pracy zostały spełnione z nawiązką, gdyż p. Ryszard Bugaj domagał się podatku w wysokości 55%. Należy jednak wątpić, by jakakolwiek firma legalnie osiągała i deklarowała tak wysoki dochód… Dziś w Polsce podatek ten wynosi 34% Warto też zauważyć, że dr Jan Frank realizował w dużej mierze postulaty Unii Wolności – w stosunku do zachęt inwestycyjnych dla obcego kapitału. Mimo to niemieckie firmy jakoś nie „zalały” Generalnego Gubernatorstwa i nie zniszczyły polskiej przedsiębiorczości.

