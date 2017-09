Zwolennicy Nieubłaganego Postępu nie ustają w wysiłkach, by każdą okazję wykorzystać na rzecz dalszego rozwoju niewolnictwa w Europie. W efekcie system Unii raz posuwa się w kierunku modelu III Rzeszy, a raz w kierunku modelu Związku Sowieckiego. Na razie jest to raczej farsowa wersja tych państw – ale kryzys może spowodować, że wszystko to zacznie być traktowane bardzo serio.

Na bardzo socjalistycznym uniwersytecie ulokowanym w Oxfordzie, na Wydziale Fizjologii, Anatomii i Genetyki, pracuje sobie pani dr Katarzyna Taylor. Swoje poglądy głosi od lat – ale ostatni mord na żołnierzu na londyńskiej ulicy spowodował, że jej ostatnia wypowiedź na tradycyjnym walijskim Literackim Festiwalu Siana stała się głośna i jest poważnie rozważana w Wielkiej Brytanii.

Otóż p.Doktorzyca zażądała, by ludzie cechujący się głęboką wiarą mogli być poddawani specjalnej kuracji w zakładach psychiatrycznych. Człowiek głęboko wierzący bywa często fanatykiem, a fanatyzm religijny jest – jak wszystkim wiadomo – niebezpieczny. Więc taka prewencyjna kuracja jest bardzo wskazana.

P. Taylor powiedziała wprost, że „radykalna wiara, nacechowana negatywnie, może zostać uznana za zaburzenie psychiczne”. Na pytanie: „Po czym odróżnić wiarę »nacechowaną negatywnie« od innej?” odparła spokojnie: „Coś, co dla jednego człowieka jest pozytywne, dla innego może być negatywne”.

Z czego jasno wynika, że leczyć trzeba każdy przejaw wiary głębokiej. „To zaskakujące, ale możliwe, że ludzie wyznający pewne poglądy będą leczeni” – przewiduje p.Taylor – i jest spora szansa, że się nie myli. Stanowisko p.Taylor podziela bowiem spora część psychologów – którzy, jako bestie cwane, w lot pojęli, że oznacza to utworzenie znacznej liczby nowych miejsc pracy przy kurowaniu mniej lub bardziej fanatycznych fanatyków.

Całkiem możliwe, że podobne przesłanki powodowały, iż wielu sowieckich psychologów popierało ideę kurowania dysydentów, fanatycznie nienawidzących ustroju sowieckiego, w słynnych psychuszkach. Tzw. naukowcy są niezłymi łowcami posad. Warto zauważyć, że dr Dinesh Bhugra, prezes brytyjskiego Royal College of Psychiatrists, w artykule naukowym pt. „Self-concept: Psychosis and Attraction of New Religious Movement” twierdzi, że religijne nawrócenia związane z silną wiarą mogą być związane z psychozą.

Istotnie, gdyby np. śp. Joannę d’Arc poddano właściwej kuracji, to nie poderwałaby ludu Francji do boju i cała północna Francja stałaby się domeną Korony Brytyjskiej. A i sama Joanna nie zostałaby spalona na stosie, tylko żyłaby jako np. instruktorka sztuk walki dla kobiet. Same korzyści.

