Jednym z miłosnych obiektów westchnień młodego Jaroszewicza była Maryla Rodowicz, w owych czasach związana z Danielem Olbrychskim. Jaroszewicz jeździł za koncertującą gwiazdą po całej Polsce, przysyłał jej kosze kwiatów. W końcu dopiął swego, jednak ich romans był więcej niż przelotny. Trwał zaledwie dwa tygodnie.

Andrzej Jaroszewicz urodził się 7 października 1946 roku. Jego ojciec Piotr Jaroszewicz, syn prawosławnego duchownego, był politykiem, generałem dywizji Wojska Polskiego, a w latach 1970–1980 – premierem PRL.

Jego synowi nigdy niczego nie brakowało. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Miał auta, o jakich zwykli Polacy mogli tylko marzyć, brał udział w samochodowych wyścigach (zwycięzca Rajdu Warszawskiego w roku 1975 i Rajdu Polski w 1976), jeździł po świecie. O wystawnym życiu „czerwonego księcia” – bo tak go nazywano – krążyły legendy. Nie brakowało w nim także młodych, pięknych i często znanych kobiet. Jedną z nich była właśnie Maryla Rodowicz.

Rozczarowana Danielem, uległa Andrzejowi

Piosenkarka poznała Andrzeja Jaroszewicza, gdy jej związek z Danielem Olbrychskim przeżywał kryzys. Trzy lata wcześniej gwiazdor zostawił dla Maryli żonę Monikę Dzienisiewicz i kilkuletniego syna Rafała.

Młody Jaroszewicz był prawdziwym królem życia

Zamieszkali razem, ale… Maryla liczyła na znacznie więcej. Marzyła o ślubie, a tego jednego Daniel nie mógł jej dać. Wciąż był oficjalnie mężem Moniki, która żądała rozwodu z orzeczeniem o jego winie, a na to aktor nie chciał się zgodzić.

Podczas gdy Maryla była coraz bardziej rozczarowana kochankiem, Daniel przeciwnie – zaczął biegać za nią, zaniedbując karierę zawodową. Do kryzysu w tym związku przyczynił się również fakt, że piosenkarka poroniła ciążę. Aktor po latach stwierdził, że dziecko uratowałoby ich miłość. I właśnie wtedy pojawił się bogaty, wpływowy, szarmancki Andrzej Jaroszewicz.

Cierpiałam. Byłam zaangażowana w większym stopniu niż Andrzej. Wydaje mi się, że zdobywanie sprawiało mu największą przyjemność

Wspominała po latach Maryla. Legendą obrosła już też bójka między jej adoratorami. Olbrychski dowiedział się, że Rodowicz jest na kolacji u przyjaciółki, gdzie pojawił się też Jaroszewicz. Zadzwonił do ukochanej i kazał jej natychmiast wracać do domu. Gdy ta go nie posłuchała, przyjechał po nią.

Furtka na posesję była zamknięta, więc przeskoczył przez parkan. Gdy wszedł do środka, Jaroszewicz dostał w dziób

opowiadała w jednym z wywiadów Rodowicz.

Maryla Rodowicz była w latach siedemdziesiątych gwiazdą pierwszej wielkości

W latach 70. Polskę obiegła plotka, jakoby „Czerwony książę” i Władysław Komar mieli związek ze śmiercią młodej dziewczyny. Jak się jednak później okazało – byli u niej w mieszkaniu, ale zmarła potem. Zatruła się czadem z niesprawnego pieca.

Do historii przeszła też opowieść o tym jak Jaroszewicz poznał piękną Irenę, obecną żonę Karola Strasburgera. Zauważył ją w Sopocie w restauracji. Długo nie zastanawiając się podszedł do jej męża i bezczelnie wypalił: – Zakochałem się w niej. Będzie moja.

Małżeństwo potraktowało to wtedy jako żart. Jakiś czas potem Irena została jednak… żoną Jaroszewicza, a na ich weselu bawiło się kilkaset osób.

Zresztą żon miał pięć, ale jak sam mówi – kilkadziesiąt lat zeszło mu na tym, aby poznać tę właściwą. Z obecną Alicją Grzybowską startuje w rajdach. Ukochana jest jego pilotem.

Mimo siedemdziesiątki na karku Jaroszewicz nadal ma duszę playboya:

– Zawsze warto patrzeć w przyszłość, niezależnie od tego jak długą mamy perspektywę. Spoglądać na nią z pozycji wielkiej miłości do motorsportu! Nie znaczy to jednak, że miłość do kobiety schodzi na drugi plan!– przekonuje.