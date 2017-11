Polskie życiorysy są ciekawą kopalnią wiedzy o ludzkich losach. Ich znajomość pozwala z wielką ostrożnością podchodzić do jednoznacznych ocen wyborów takiej, a nie innej drogi życiowej. Szczególnie dotyczyło to tych, którzy byli zwykłymi żołnierzami.

Takimi a nie innymi wyborami rządził zwykły przypadek albo konieczność życiowa. Często w rodzinie bracia służyli w odległych od siebie ideologicznie formacjach wojskowych. A przecież ich patriotyzm kształtowany od dziecka w tej samej polskiej rodzinie był jednakowy. Oto wojenna historia dwóch braci Wacława i Stanisława Drozdów. Jeden walczył w Armii Andersa, drugi w… Armii Berlinga.

Z Łyntup w świat…

Łyntupy to małe białoruskie miasteczko na Kresach, siedziba gminy, które znajdowało się w powiecie Święciany w województwie wileńskim. Dzisiaj jest w granicach Białorusi, niedaleko granicy litewskiej. Historia miasteczka sięga końca XIV wieku. Trzysta lat później w 1885 roku w Łyntupach było już 13 dworów, kościół, synagoga, szkoła, hospicjum, 3 kramy i karczma. Tętniło życie, odbywały się znane w okolicy targi. W 1897 roku w Łyntupach pojawiła się linia i stacja kolejowa magistrali Wilno-Połock. Była to druga linia kolei żelaznej w tym miasteczku, gdyż wcześniej wybudowano kolej wąskotorową Nowe Święciany-Głębokie.

Pod koniec XIX wieku pod majątek Łyntupy podlegały wioski: Szudowce, Kaznodzieiszki, Pozhliki, Peszkowce i Tortury, a także pojedyncze zabudowania: Stukavshchyzna, Jawneliszki, Venter, Bałduk, Sienkiszki lub Balduchok, Trabuciszki, Ignaciszki. Później wioski te weszły w granice gminy Łyntupy.

Wacław z lewej, służył u Andersa, Stanisław - u Berlinga

Zgodnie z traktatem pokojowym z Rygi w 1921 roku Łyntupy stały się częścią II Rzeczpospolitej, jako siedziba gminy w powiecie święciańskim. W 1931 roku miasteczko i majątek Łyntupy zamieszkiwało 1514 osób. Tuż przed II wojną światową, w 1937 roku w mieście były 194 domy, znajdowała się destylarnia, murowany kościół, szkoła powszechna i gimnazjum. Łyntupy było miasteczkiem wielonarodowościowym i wieloreligijnym. Mieszkali w nim Białorusini, Litwini, Polacy, Żydzi.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Łyntup w dniu 17 września 1939 roku znalazły się one w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i administracyjnie włączone zostały do powiatu postawkiego. Od czerwca 1941 roku miasto znalazło się pod okupacją niemiecką. W dniu 8 lipca 1944 roku do Łyntup wkroczyła Armia Czerwona. W niespełna rok potem rozpoczęła się repatriacja Polaków do Polski w nowych powojennych granicach, w tym na Ziemie Odzyskane.

Spokojne życie

Wacław był najstarszym dzieckiem Józefa Drozda i jego żony Anny z domu Klimaszewskiej. Urodził się w gminnych Łyntupach na Kresach 18 maja 1925 roku. Drozdowie mieszkali w Szudowcach, wsi odległej od gminy o dwa kilometry. Prowadzili tam 20. hektarowe gospodarstwo rolne, które Józef Drozd otrzymał od rodziców, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wacław jako pierworodny w zamysłach rodziców przeznaczony był na następcę w prowadzeniu gospodarstwa. Posiadał On troje rodzeństwa: siostrę Leonardę i braci Stanisława i Jana, na Leonardę wszyscy wołali po prostu Lonia. Stanisław urodził się 15 maja 1926 roku, podobnie jak jego starszy brat Wacław w Łyntupach. Rodzice w 1938 roku wysłali trzynastoletniego Wacława do szkoły rolniczej, aby mógł w przyszłości dobrze prowadzić ich rodzinne gospodarstwo, przejmując ojcowiznę.

Rodzina Józefa Drozda w Szudowcach, wsi mającej 15 gospodarstw wiodła spokojne i w miarę dostatnie życie. Dobrze i zgodnie żyli z sąsiadami, wśród których oprócz Polaków byli Białorusini i Litwini. Uprawiali swoje gospodarstwo, rodziły im się dzieci, była to zwykła patriotyczna polska rodzina, przywiązana do polskich wartości i narodowej tradycji. Jednak sielanka nie trwała długo.

czytaj też: Niech żyje bal! Jak żyły „partyjniackie damy” w czasach Stalina

W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, 17 września do gminy Łyntupy i do Szudowców wkroczyła Armia Czerwona. Zaprowadzono nowe porządki. W szkole językiem nauczania stał się rosyjski. Aresztowania i wywózka na Sybir co znamienitszych obywateli nie dotykała na razie rodziny Drozdów. Jednak niemalże w przededniu napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki został aresztowany przez NKWD Józef Drozd. Był to ostatni dzień kiedy rodzina widziała go żywego. Od tamtej pory nigdy żadna wiadomość o losach ojca rodziny nie trafiła do jego bliskich. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach zginął.

Na Sybir

W dniu następnym po aresztowaniu Józefa pozostała rodzina: jego matka Anna oraz jej imienniczka Anna żona Józefa i jej czwórka dzieci zostali wywiezieni na Sybir do miejscowości Barnauł w Kraju Ałtajskim położonej nad rzeką Ob i odległej o 250 kilometrów od Nowosybirska. Kto wie, czy przekorny los pozornie poprzez wywóz na Syberię, nie uratował życia Annie, jej czworgu dzieciom i teściowej. Bowiem w niespełna rok po ich aresztowaniu i zesłaniu Drozdów na syberyjskie odludzie miała miejsce jedna z największych zbrodni na ludności polskiej na Wileńszczyźnie, dokonana przez formacje litewskie w służbie niemieckiej. Miała ona miejsce w maju 1942 roku. Litwini pacyfikację ludności polskiej argumentowali odwetem, tylko, że odwet dotyczył akcji radzieckich a nie polskich partyzantów. Wymordowano wtedy ponad 1200. Polaków na terenie powiatu święciańskiego. Spacyfikowano i wymordowano również Polaków mieszkających w Szudowcach, gdzie mieszkała przed wywózką na Sybir rodzina Józefa Drozda.

Na Syberię w nieznane teściowa i Anna Drozd z czwórką dzieci, z których najstarszy Wacław miał 16 lat jechali w bydlęcych wagonach. Niemiłosiernie stłoczeni: w zaduchu, wysokiej temperaturze, w pragnieniu i o głodzie. Po dwóch tygodniach dotarli do celu podróży, którym był gułag Barnauł. Przyjechali tam w dniu 5 lipca 1941 roku. Zakwaterowano ich w ziemiankach. W tym przypadku mieli szczęście, że ich deportacja przypadała na okres letni. Bo chociaż nie dawały żyć komary, to nie było siarczystego mrozu.

Po wybudowaniu własnymi siłami drewnianych baraków Anna i jej rodzina otrzymali samodzielną izbę. W tych nieludzkich obozowych warunkach Anna Drozd znowu miała trochę szczęścia, gdyż została zatrudniona w kuchni i stołówce dla funkcjonariuszy NKWD, pilnujących zesłańców. Ze stołówki w wiaderku, na wierzchu którego była sieczka, gazety lub inne „przykrycie” przemycała zupę dla swojej rodziny i sąsiadów. Anna była zaradna, pomagały jej na miarę swoich możliwości- dzieci i teściowa. Nawet mała siedmioletnia Lonia, która z babcią Anną robiła na drutach swetry dla okolicznej ludności. W ten sposób dorabiały na utrzymanie rodziny. Najstarsi Wacław i Stanisław, choć nieletni, byli normalnie zatrudniani przez władze obozowe wykonując nakazane prace na miejscu lub w odległych ostępach syberyjskiej tajgi.

Żołnierze II Korpusu WP podczas walk we Włoszech

W czasie gdy rodzina Drozdów znalazła się w obozie, trwały rozmowy pomiędzy Sikorskim i Stalinem o przywróceniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ZSRR, które zostały zerwane w dniu 17 września 1939 roku. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem układu Sikorski-Majski, w dniu 30 lipca 1941 roku. W protokole dodatkowym do porozumienia rząd ZSRR zagwarantował amnestię dla obywateli polskich: więźniów politycznych, zesłańców i pozostałych pozbawionych wolności na terenie ZSRR, a przebywających w więzieniach, obozach i gułagach. Układ gwarantował ponadto utworzenie na terenie Rosji Radzieckiej armii polskiej pod polskim dowództwem.

czytaj dalej