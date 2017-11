Co by było gdyby… Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Jednak mało kto zakłada, że II RP we wrześniu 1939 roku mogła pokonać armie Wehrmachtu. Dysproporcje sił wydają się po prostu zbyt duże… A jednak, może warto popuścić wodzę fantazji…

Można założyć, że gdyby III Rzesza została pokonana w 1939 roku, Polska stałaby się mocarstwem zdolnym do zrealizowania swoich geopolitycznych ambicji, przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej. W takiej sytuacji można wyobrazić sobie Polskę zdolną do realizacji swoich ambitnych międzywojennych planów.

Przywykło się uważać, że armia polska w okresie II RP była słaba i bazowała na przestarzałym sprzęcie. Innego zdania był znany polski historyk, profesor Paweł Wieczorkiewicz:

Armia polska, o czym się zapomina, w latach 30-tych była czwartą armią europejską i była niezwykle nowoczesną. My nie zdajemy sobie z tego sprawę, ale to wojsko było porównywalne z wojskiem niemieckim czy francuskim, najlepszymi armiami na świecie w sensie jakościowym. I tutaj dodam, już nie rozwijając wątku dalej, że nowsze badania pozwalają stwierdzić (oczywiście to jest troszkę historia alternatywna), że mieliśmy szansę w 1939 roku na powstrzymanie Niemców po 17 września, no ale powód, dla którego tak się nie stało jest Państwu znany. Jest oczywisty.

Kto wie, czy gdyby nie katastrofalne błędy polityków, a następnie fatalny plan obronny i jeszcze gorsza jego realizacji podczas kampanii wrześniowej, mogłoby dojść do powstrzymania naporu Wehrmachtu, a nawet w oparciu o odsiecz aliantów do polskiej kontrofensywy…

Czy zwycięska Polska mogła rozdawać karty na konferencji powojennej?

Kilka lat temu na naszym rynku wydawniczym pojawiła się książka Ziemowita Szczerka pt. „Rzeczpospolita Zwycięska”. Autor w plastyczny sposób przedstawił potencjalny rozwój wypadków, w przypadku militarnego triumfu Polaków podczas kampanii wrześniowej. Trzeba przyznać, że wizja ta jest z naszego punktu widzenia bardzo atrakcyjna…

