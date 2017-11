Za najbardziej znanego długoletniego, wysokiego funkcjonariusza radzieckich organów bezpieczeństwa i wywiadu uchodzi Paweł Sudopłatow, ale w jego cieniu działał człowiek, który miał o wiele większe osiągnięcia. Przez 10 lat wysadzał w powietrze przeciwników Kremla, a mimo to nigdy nie został awansowany do stopnia generalskiego. Przyczyną ciągłej niełaski były nowatorskie idee Starinowa, które przerastały poziom umysłowy partyjnych bonzów. Gdyby Stalin zezwolił dywersantowi na realizację jego planów, wojna ZSRR z III Rzeszą mogła się potoczyć zupełnie inaczej.

17 listopada 1941 r. zapisał się czarnymi zgłoskami w historii Wehrmachtu. W okupowanym Charkowie eksplodowało jednocześnie kilkanaście budynków, w tym siedziba sztabu 12 korpusu. Ofiar było ponoć kilkaset, a po prywatnej rezydencji wojennego gubernatora miasta oraz po nim samym pozostała jedynie głęboka wyrwa. Sprawcą całego zamieszania był płk GRU Ilja Starinow, który przed ewakuacją własnej armii zaminował Charków.

Seria wybuchów została zainicjowana komendami radiowymi wysłanymi z nadajnika położonego w Woroneżu. Perfidia radzieckiego dywersanta polegała na tym, że w willi wytypowanej zawczasu na kwaterę niemieckiego generała, bo poprzednio należała do komunistycznego wodza Ukrainy Nikity Chruszczowa, umieścił pozorowany ładunek, odkryty oczywiście łatwo przez wrogich saperów. Właściwa bomba złożona z kilku ton trotylu została starannie zamaskowana i na wszelki wypadek nie podlegała rozbrojeniu. Kim był autor szatańskiego planu?

Starinow był rówieśnikiem XX w. a urodził się na wsi, w guberni twerskiej, jako pierwsze z ośmiorga dzieci dróżnika kolejowego. Nie wiadomo, czy kontakt z parowozami wpłynął na jego profesjonalne upodobania, wiadomo natomiast z całą pewnością, że był urodzonym piromanem. Co prawda, gdy w 1918 r. został zmobilizowany do RKKA (Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej) nie miał początkowo możliwości wykazania talentu, ale, jak wspominał, już wówczas zauważył, że stosowane przez obie strony wojny domowej „machiny piekielne”, czyli urządzenia wybuchowe są zbyt wielkie, a przez to niepraktyczne.

Pułkownik GRU, Ilja Starinow, jest jednym z najbardziej niedocenianych sowieckich oficerów

Od tamtej pory czynił wszystko, aby miny były poręczne i zarazem niezawodne. Naukę rozpoczął w szkole wojsk kolejowych, ale zakończył edukację jako ekspert materiałów wybuchowych. Został skierowany do dalszej służby w okręgach wojskowych graniczących z Polską i nie był to przypadek. Po przegranej wojnie 1920 r. Moskwa uważała Warszawę za głównego przeciwnika i bardzo poważnie obawiała się wznowienia konfliktu. Ponieważ przemysł został kompletnie zrujnowany przez bolszewików, to armia była niedozbrojona. Ówczesny sztab główny wyobrażał sobie, że w razie potrzeby Polska zostanie wyposażona w broń przez Wielką Brytanię i Francję. Nie wykluczano przy tym czynnego udziału obu mocarstw w bezpośrednich działaniach wojennych. Jako że na czele RKKA stali carscy specjaliści, za najlepszy sposób zniwelowania radzieckiej słabości uznali wojnę partyzancką. Nawiązywali wyraźnie do doświadczeń Wojny Ojczyźnianej 1812 r. z Napoleonem Bonaparte, podczas której żywiołowa partyzantka mocno dała się we znaki Wielkiej Armii. Koncepcja nazwana doktryną Michaiła Frunze (czerwonego głównodowodzącego) była rozwijana od 1924 r. przez dobrych dziesięć lat. Zakładała, że w przypadku imperialistycznej ofensywy atakującym z łatwością uda się zdobyć pas nadgraniczny o głębokości 100 km, po czym zostaną zatrzymani przez stałe umocnienia. ZSRR, wzorem Francji i Niemiec, intensywnie budował w tym czasie tzw. Linię Stalina, czyli sieć fortyfikacyjnych rejonów, które tworzyły pas umocnień od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.

czytaj też: Totenburg. Na wałbrzyskim wzgórzu była ostatnia świątynia Hitlera

Sztab partyzancki

W celu dezorganizacji tyłów przeciwnika, a przede wszystkim odcięcia liniowych jednostek od zaopatrzenia, powołano sztab partyzancki i przystąpiono do budowy takiej formacji. O tym, jak poważne były zamiary świadczy organizacja pięciu szkół dywersyjnych, z których cztery podlegały OGPU, a potem NKWD; jedna zaś wywiadowi wojskowemu. Kursanci przechodzili specjalne przeszkolenie, a potem wtapiali się za pomocą spreparowanych życiorysów w codzienność strefy nadgranicznej. Jako zwykli obywatele mieli pozostać w uśpieniu do czasu „X”, a z chwilą wybuchu wojny przechodzić do działania.

Ilja Starinow w mundurze NKWD. Rok 1938

W tym celu utworzono sieć zawczasu przygotowanych baz i magazynów, którymi dosłownie naszpikowano strefę nadgraniczną. W tego typu miejscach ukryto na przykład ponad 50 tys. karabinów, w tym maszynowych, setki tysięcy granatów, tony trotylu, o milionach sztuk amunicji nie wspominając. Nie zapomniano także o życiowych potrzebach, czyli skrytkach z żywnością i medykamentami, w założeniu bowiem partyzanci powinni być całkowicie autonomiczni. Starinow należał do najbardziej wtajemniczonych ekspertów, którzy zaplanowali i zbudowali ten system oraz przeszkolili kilkadziesiąt tysięcy przyszłych dywersantów. O tym, jak rozległe były to przygotowania, świadczą szczątkowe informacje o dywersyjnych mackach, które rozpełzły się ponoć na tereny przygraniczne wrogich państw, zgodnie z przedstawionym schematem.

W chwili zakładanej kontrofensywy RKKA wobec wyczerpanego przez dywersje przeciwnika, partyzanci nie przerywali działalności, tylko jako forpoczta regularnych jednostek, przenosili terror na terytorium obce. Starinow nie szkolił więc jedynie radzieckich dywersantów, ale wykładał ten przedmiot w specjalnej szkole polityczno-wojskowej Kominternu. Wiadomo, że Międzynarodówka Komunistyczna powołała do istnienia trzy takie placówki, dla towarzyszy – dywersantów z Rumunii, Finlandii i Polski. Starinow wykładał w sekcji polskiej, czyli tzw. szkole Karola Świerczewskiego i jak wspominał, do jego najzdolniejszych uczniów należał Aleksander Zawadzki, przyszły przewodniczący Rady Państwa PRL. Zresztą rosyjski nauczyciel nie raz dawał pokazy swoich umiejętności delegacjom francuskich, włoskich, niemieckich i chińskich komunistów.

czytaj dalej