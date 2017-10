W okolicach Kircholmu mieszczanie ryscy pochowali 8983 ciała. Straty Szwedów były jednak wyższe, gdyż niektórzy z nich utonęli w Dźwinie i zmarli od ran po bitwie. Na jednego poległego w armii Chodkiewicza przypadało około 100 zabitych w armii szwedzkiego księcia Karola. Gratulacje polskiemu królowi złożyli m.in. sułtan Ahmed I i szach perski Abbas.

27 września 1605 roku, pod Kircholmem, czyli niedaleko Rygi, armia pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, rozbiła w puch liczniejsze wojsko szwedzkie. Co do tego zgadzają się wszyscy historycy. Reszta jest już sporna.

Niewielka przewaga?

Jednym z wciąż dyskutowanych tematów jest liczebność wojsk obu stron. W źródłach i opracowaniach padają różne wielkości. Armię szwedzką szacuje się w nich zwykle na od 10 tys. do 14 tys. żołnierzy. Armia Chodkiewicza miała mieć od ponad 3 tys. do prawie 4 tys. ludzi.

Liczebność armii Chodkiewicza chyba najbardziej kompetentnie oszacował on sam, pisząc trzy dni po bitwie do króla Zygmunta III Wazy, że dysponował w niej około 3700 żołnierzami.

Szacunki te wskazywałyby na trzykrotną przewagę Szwedów. Tyle że w rzeczywistości tak wielką ona być nie mogła. W tego typu zestawieniach pomija się obecność luźnej czeladzi wojsk Rzeczpospolitej.

Luźna czeladź to uzbrojeni i przygotowani do walki ludzie, którzy w wojsku zwykle pełnili zadania pomocnicze, takie jak zdobywanie żywności, zajmowanie się bronią rycerzy, dbanie o konie, powożenie wozami. Ale gdy trzeba było, brali także udział w działaniach bojowych: szturmowali zamki, bronili obozu, kopali rowy, a nawet walczyli jak regularna armia w otwartym polu. Byli realną siłą bojową, której jednak nie liczono do grona żołnierzy, a to dlatego, że luźnym nie wypłacano żołdu. Dlatego zwykle pomija się obecność tych ludzi w opracowaniach. A jeśli już się o nich pisze, to znacząco zaniża ich liczebność.

Wojska Chodkiewicza rozbiły pod Kircholmem obóz przygotowując się do walki. Na polu bitwy znalazło się ponad 2 tysiące kawalerzystów polskich i litewskich (najpewniej około 2,3-2,4 tysięcy).Do tego doliczyć trzeba około 5 tysięcy luźnej czeladzi, która mogła wziąć udział w bitwie. Co wraz z żołnierzami daje około 9 tysięcy uzbrojonych i zdolnych do walki ludzi.

Z drugiej strony wiemy, że Szwedzi, aby stoczyć bitwę, opuścili swoje obozy, które były rozbite pod Rygą. Zostawili w nich nielicznych żołnierzy. Najpewniej także i służbę obozową (jeśli nie całą, to jej zdecydowaną większość), która miała pilnować i w razie czego bronić obozów przed mieszczanami. To oznacza, że w samej bitwie szwedzka przewaga liczebna nie była aż tak wielka, jak to się podaje.

Fortel Chodkiewicza

W godzinach porannych 27 września 1605 roku wrogie armie uszykowały się do walki. Nie nacierały jednak na siebie przez kilka godzin, gdyż obie zajęły dogodne dla siebie pozycje i żadna nie chciała ich opuścić. Do południa trwały tylko harce, czyli starcia, czy to pojedynczych żołnierzy, czy też małych oddziałów. Widząc niechęć Szwedów do ataku, Jan Karol Chodkiewicz nakazał swoim żołnierzom pozorowaną ucieczkę. Szwedzi opuścili swe pozycje, rzucili się w pogoń na otwartym polu i złamali szyk.

Hetman Chodkiewicz wykorzystał doświadczenia z walk z Tatarami i Turkami

W ten sposób wpadli w pułapkę. Weszli na teren, który umożliwiał skuteczną szarżę kawalerii. I o to Chodkiewiczowi, którego główną siłą uderzeniową stanowiła husaria, chodziło.

czytaj dalej