Syn Kazimierza Jagiellończyka panował niespełna 9 lat. Współczesnym znane były pijaństwo i hulaszczy tryb życia króla. Wiedziano o tym, że oddawał się gorszącym przyjemnościom i oskarżano także o nieudolność w dowodzeniu armią.

Jan Olbracht urodził się 27 grudnia 1459 w Krakowie, jako czwarte dziecko Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. 7 czerwca 1492 zmarł Kazimierz IV Jagiellończyk. Na następcę na Litwie wyznaczył brata Aleksandra, w Polsce syna Jana Olbrachta.

Kto wie, czy najstarszy syn króla Kazimierza, nie był tym najzdolniejszym...

Korona polska nie była jednak dziedziczna, więc o ostatecznym wyborze i tak miała zdecydować szlachta. Choć do tronu kandydowali również inni synowie Kazimierza, to niemal jednogłośnie został on wybrany na króla Polski. Jan Olbracht potwierdził przywileje szlachty nadane przez ojca, a wręcz rozszerzył je w statutach piotrkowskich. Te zwalniały szlachtę od cła, ograniczały wychodźstwo chłopów do jednego rocznie na wieś oraz zabraniały nabywania przez mieszczan majątków ziemskich i piastowania urzędów państwowych. Kolejnymi przywilejami król chciał przekupić szlachtę, aby zmobilizować ją do udziału w wyprawie na Mołdawię.

Wyprawa na Mołdawię

Za panowania Jana Olbrachta główną kwestią polityki zagranicznej była sprawa turecka. Król postanowił wyruszyć do Mołdawii, żeby odbić od Turków czarnomorskie porty. Od 1387 roku Mołdawia była lennem Polski, a jej gospodarz, Stefan III Wielki, opowiedział się po stronie Turcji.

Czy klęska wyprawy bukowińskiej nie pogrążyła króla w głębokiej psychicznej depresji?

Król wraz z 40 tysiącami wojska, głównie z pospolitego ruszenia, w 1497 roku w lipcu wyruszył do Mołdawii. Już 19 października król zarządził odwrót. Wycofujące się oddziały zostały zaatakowane pod Koźminem, gdzie poniosły straszną klęskę. Powiedzenie: „za króla Olbrachta wyginęła szlachta” dotyczy właśnie ogromnych strat w ludziach podczas tej bitwy.

Po powrocie do Krakowa król pił, hulał, robił dobrą minę do złej gry. A co najistotniejsze: ukarał skonfiskowaniem dóbr około 2 tys. szlachciców. Powiedzmy, że miał powody, że za ucieczkę z pola bitwy karać trzeba, ale narzekano, że nie wyciągnął żadnych wniosków z tej nieudanej wyprawy.

Od czasu wyprawy na Mołdawię kresy wschodnie stały się terenem ciągłych odwetowych najazdów turecko-tatarskich.

Szaleństwa króla

Znane były pijaństwo i hulaszczy tryb życia króla. Oddawał się też gorszącym środowisko przyjemnościom, mimo wszystko był lubiany. – To był chyba jedyny spośród Jagiellonów król, który był równie popularny, co jego ojciec.

Król nie przejmował się zbytnio swym majestatem. Kronikarze byli mocno zgorszeni jego „luzackim” jakbyśmy dziś powiedzieli stosunkiem do obowiązków.

jakoby co dobrego sprawił, kolacje, biesiady, tańce strojąc, był wesół; powiadają, że raz w nocy tylko samotrzeć po mieście ceklował, a gdy się pijany na pijańców natrafił, powadził się z nimi

Takie zachowanie, bardzo nagłe i nigdy wcześniej nie występujące u króla może świadczyć o załamaniu nerwowym. Niestety nie opamiętał się w porę i podczas jednej z wypraw do karczmy…

tamże go raniono, z której rany długo chorował

Jakiś całkowity pijak pobił się z królem, raczej nie mają pojęcia z kim ma do czynienia. I niestety dla króla rany, których doznał okazały się dla niego zgubne. Choroba męczyła go przez długi czas aż do 17 czerwca 1501 roku, kiedy sprawiła ona paraliż Olbrachta a następnie śmierć.

Czego mógł dokonać?

Był człowiekiem odważnym, na pewno nie był złym dowódcą. Zbyt krótko jednak panował, żeby stwierdzić o tym z całą odpowiedzialnością. Tym bardziej, że wiemy, że pod koniec życia szykował się do kolejnej wojny z zakonem krzyżackim.

Jego zwłoki złożono uroczyście w katedrze wawelskiej, a serce wmurowano w jedną z kolumn Bazyliki św. Jana w Toruniu. Być może jego szczęściem było to, że nie panował dłużej, gdyż on w tych ostatnich latach życia nie zachowywał się tak, jak przystało na monarchę.

