Przelatywały nad terytorium wroga nocą, ze zgaszonymi silnikami, jak duchy. Zrzucały bomby głównie tam, gdzie mogły utrudnić niemieckim żołnierzom życie. Gdy ci zestrzelili jedną z maszyn, byli zszokowani, że pilotowały ją młodziutkie dziewczyny. Nazwali je wówczas „Nocnymi Wiedźmami”. Dla Rosjanek był to powód do dumy. – Na froncie przyświecała im tylko jedna myśl: „Możemy wszystko!”

Ma zaledwie 29 lat, jej twarz z fotografii radzieckichgazet poznaje cały kraj. Dla milionów jest bohaterką. Dzieci uczą się: „nie ma dla niej rzeczy niemożliwych”. Setki ochotniczek wysyłających podania o przyjęcie do lotnictwa pisze wprost: „Chcę być jak Marina Raskowa”. Urodzona w Moskwie Raskowa ma zostać artystką, ojciec śpiewak operowy zapisuje ją do konserwatorium, uczy się gry na fortepianie. Ale w wieku 20 lat trafia do laboratorium Wojskowej Inżynieryjnej Akademii Lotniczej. Dyplom nawigatora lotniczego otrzymuje jako pierwsza kobieta w historii ZSRR. Z samolotami nigdy się już nie rozstanie. Przeszło dekadę później umrze na pokładzie jednego z nich.

Gotowe do wojny

Na razie ustanawia jednak w lotach rekord za rekordem, przelatuje 6 tys. km między Moskwą a Dalekim Wschodem bez zatrzymania. Dostaje tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Jest jednocześnie konsultantką w sztabie NKWD, później starszym porucznikiem bezpieki. Gdy wybucha wojna, wykorzystuje swoje wpływy i u samego Stalina uzyskuje zgodę na utworzenie grupy lotniczej składającej się wyłącznie z kobiet. To początek narodzin „Nocnych Wiedźm”.

Marina Raskowa - legendarna twórczyni kobiecego batalionu

Z rekrutacją nie ma problemu. Młode kobiety, zainspirowane przykładem nieustraszonych asów lotnictwa okresu międzywojennego, jeszcze w latach 30. masowo występują do aeroklubów. Marzą o lataniu. Ale, żeby na wojnie? – Być może trudno nam dziś zrozumieć ich wybory. To były inne czasy, ludzie byli ideologicznie przygotowani i zmotywowani do walki. Wojenna propaganda mówiła o bohaterskich czynach i wielkich zwycięstwach, a po inwazji na ZSRR w 1941 roku dla Rosjan stało się jasne – kraj był w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Gotowość do obrony była czymś absolutnie naturalnym, także dla kobiet.

Ile ich jest? Trudno dokładnie policzyć, jakieś kilkaset kobiet pilotów i nawigatorek. Wybrane spośród kilku tysięcy ochotniczek zostają podzielone na trzy pułki: lotnictwa myśliwskiego, bombowego i pułk lotnictwa bombowego nocnego. Raskowa osobiście dowodzi pułkiem bombowym. W jego skład w okresie szczytowym wchodzi 40 dwuosobowych załóg.

Misja: zestrzelić Niemca

Chociaż władza deklaruje całkowitą równość płci, zapewnia, że niekobiece specjalności nie istnieją, a środki masowej agitacji wzywają dziewczyny na budowę i traktory, radzieccy macho nie traktują teorii o równości płci poważnie. Szkolone na nawigatorki kobiety nazywają pogardliwie „dziewczętami”. Ochotniczki są obiektem kpin i docinek, mimo że podczas szkoleń okazuje się, że powodują mniej wypadków niż męskie oddziały.

– Większość ochotniczek miała po dwadzieścia kilka lat, musiały udowadniać, że są tak samo dobrze wyszkolone i odważne jak mężczyźni. Dowódcy początkowo z najwyższą niechęcią odnosili się do dopuszczania ich do walki

To dla większości pilotek dramat, w końcu zestrzelenie niemieckiego myśliwca jest ich największym marzeniem.

