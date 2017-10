W latach 80. ub. wieku o wszystko trzeba było się bić. W ostatniej dekadzie PRL większość podstawowych artykułów była reglamentowana. W tamtym czasie kartki na mięso, cukier, masło, mąkę, mydło czy proszek do prania wyznaczały rytm codziennego życia.

Po wprowadzeniu stanu wojennego obowiązywała też reglamentacja na benzynę, buty i czekoladę. Godzinami stało się, by kupić papier toaletowy, którego i tak dla wszystkich nie starczało. W ciągłej sprzedaży nie było też chleba. – Chleb był tak tani, że mieszkańcy pod inowrocławskich wsi kupowali w mieście po kilkanaście bochenków i karmili nim zwierzęta, bo brakowało paszy – mówi Andrzej Musielak, były wiceprezes zarządu Kujawskiej Spółdzielni Spożywców.

Wszystko na kartki

Reglamentacja towarów rozpoczęła się po podpisaniu porozumienia władz ze strajkującymi stoczniowcami, co nastąpiło 31 sierpnia 1980 r. Otóż jeden z postulatów przewidywał wprowadzenie na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe. Taka sytuacja miała potrwać tylko do czasu zwiększenia skupu żywca wieprzowego. Niestety, poprawy zaopatrzenia szybko nie udało się uzyskać. Ostatnie kartki na żywność zniesiono dopiero latem 1989 r. We wrześniu 1981 r. wojewoda bydgoski zwrócił się z apelem do rolników o wywiązywanie się w terminie z umów kontraktacyjnych. Podziękował też rolnikom, którzy zrezygnowali z przydziału mięsa. Z tego tytułu dodatkowo uzyskano 80 ton mięsa. Trafiło ono do robotników pracujących w szkodliwych warunkach. Na dodatkowe przydziały mogli liczyć pracownicy niektórych firm. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne prowadziły hodowlę tuczników w Karczynie, a Inofama podobne gospodarstwo przyzakładowe miała w Jaszczółtowie.

Sklep mięsny w PRL - czyli puste półki

Pracownicy obu przedsiębiorstw na święta otrzymali rąbankę. Wyroby z mięsa trafiały też do zakładowych bufetów. W tym czasie wyroby inowrocławskich Zakładów Mięsnych objęte były rozdzielnikiem, ustalonym w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Największy wówczas rzeźnik na Kujawach musiał zaopatrywać Śląsk.

Kolejny symbol zakupów przed 1989 rokiem to kolejka. Powstawały o niej piosenki, a do dziś zachowało się powiedzenie „kolejka jak po mięso”. A w ogonku stać można było nawet… kilka dni. Oddolną inicjatywą kolejkowiczów były listy społeczne. Zapisywano na nich osoby chcące dostać się do sklepu czy banku. Lista była codziennie sprawdzana. Nieobecnych wykreślano.

Czekanie w kolejce było tak powszechne, że niektórzy dorabiali sobie jako „profesjonalni stacze”. W pewnym momencie ogonki do sklepów stały się na tyle uciążliwe, że buntujących się klientów musiało rozdzielać MO. Poza tym władze PRL stworzyły też przepisy regulujące, kto może dostać się do sklepu poza kolejką. Wśród wybrańców byli inwalidzi wojenni, emeryci powyżej 75 lat i matki w zaawansowanej ciąży.

Rano tylko 40 procent towaru!

Była też lokalna specyfika. Na przykład w Inowrocławiu, jak wspomina Waldemar Stefański, były kierownik pawilonu spożywczego WSS „Społem” na os. Rąbin, wprowadzono dzielenie towarów: przed południem na półki wykładano 40 proc. masy towarowej, zaś po południu, w trosce o ludzi powracających z pracy, pozostałe 60 proc. Zajrzeliśmy także do rocznika „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” z 1983 r. Red. Henryk Zimmer pisał:

„Do dziś brzmią mi w uszach zapewnienia handlowców, że na święta Bożego Narodzenia nie zabraknie musztardy, chrzanu i majonezu”.

Niestety. Zabrakło. Klienci, biegający po mieście w poszukiwaniu majonezu, wyładowali przez telefon złość na Bogu ducha winnym reporterze IKP-a. Po świętach red. Zimmer poinformował czytelników, że wytwórnia w Grudziądzu wyprodukowała zaledwie 12 tys. słoików majonezu. Na więcej zabrakło oleju. Reglamentacją objęto także sprzęt gospodarstwa domowego. Przed sklepem AGD przy ul. Solankowej 2 zawiązywały się komitety kolejkowe, które według społecznej listy próbowały sprawnie zorganizować nabycie deficytowej pralki „Frani”, lodówki czy telewizora.

W PRL towarem mocno deficytowym był... papier toaletowy

Ulicą Solankową często nie można było swobodnie przejść. Pod numerem 3 znajdowały się „Delikatesy”. Sklep prowadził m.in. sprzedaż alkoholu. Szturm na wejście do środka nieraz kończył się wybiciem szyb. Dantejskie sceny rozgrywały się również przed innymi placówkami handlowymi. Takie to były czasy…

czytaj dalej