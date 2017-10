O konsekwencjach rewolucji październikowej w setną rocznicę jej wybuchu z senatorem, profesorem Janem Żarynem rozmawia Rafał Pazio, z tygodnika „Najwyższy Czas!”

Zbliża się setna rocznica rewolucji październikowej. Jak to wydarzenie wpłynęło na sytuację w Rosji, w Europie, w Polsce?

Jako historycy patrzymy na wydarzenia przełomowe zarówno z tego bliskiego dystansu, jak i z perspektywy, w tym przypadku, długotrwałego trwania skutków tego zamachu stanu, jaki miał miejsce w Piotrogrodzie w październiku 1917 roku. Najpierw wypada przypomnieć te natychmiastowe efekty. Z punktu widzenia polskiej racji stanu zacznijmy może od tego, że te efekty były w tym sensie fatalne, że Rosja przestała traktować swoje zobowiązania wobec Ententy, jako wiążące. Podjęła natychmiast negocjacje z Niemcami, co skutkowało dla sprawy polskiej tragicznym pokojem brzeskim. Dzisiaj o nim często zapominamy. Wprowadzał na mapę Europy Polskę jako państwo, to prawda, ale z drugiej strony jako państwo sięgające co najwyżej od Kalisza do ziemi lubelskiej, a zatem na pewno nie suwerenne. Na pewno pozbawione atrybutów jakiejkolwiek siły rozwojowej, a w pełni zależne od konstrukcji Mitteleuropy niemieckiej, Europy środkowej traktowanej z Berlina. Ten skutek bezpośredni mógł wpłynąć, na szczęście nie wpłynął, na zwycięstwo państw centralnych w pierwszej wojnie światowej.

Dlaczego?

Niemcy uwolnione od walki na dwa fronty, przerzuciły całą swoją energię na front zachodni, z ewidentną nadzieją upokorzenia Francji i zmuszenia jej do kapitulacji. Gdyby nie wcześniejsze wejście do wojny Stanów Zjednoczonych, Bóg raczy wiedzieć jak by się ta konfrontacja wewnątrz kontynentalna zakończyła. Jednak ze zła wychodzi dobro i też z tej krótkiej perspektywy można powiedzieć, że rosyjskie piekło, które się zaczęło na dobre przez wspomniany zamach stanu, spowodowało wykluczenie Rosji z debaty o kształt europejski. Mogliśmy w związku z tym, jako odradzające się państwo po 123 latach spełnić bardzo ważną funkcję, szczególnie w polityce francuskiej, bufora kontynentalnego, który zabezpiecza jednocześnie interesy Francji w jej całej ówczesnej bolączce, czyli wizji rewanżyzmu niemieckiego. W związku z tym, że zabrakło Rosji, staliśmy się naturalnym sprzymierzeńcem Francji, która w traktacie wersalskim miała oczywiście rolę wiodącą. I podczas trwania całego kongresu wersalskiego od stycznia do czerwca, a także później w komisjach wersalskich z traktatu wynikających, mogliśmy w dużej mierze liczyć na zbieżność między interesami polskimi a francuskimi. Podam przykład. Dzięki oczywiście dyplomacji Romana Dmowskiego w Paryżu, otrzymaliśmy wsparcie powstania wielkopolskiego i zaangażowanie się Francji, marszałka Focha, przede wszystkim w pomyślne rozwiązanie tego konfliktu dla polskich aspiracji. Można powiedzieć, że ze zła, które nam groziło na bieżąco, wyrosło ostatecznie dobro. To jest oczywiście podsumowanie tylko i wyłącznie w kategoriach bieżących wydarzeń politycznych, które stanowiły następstwo wybuchu rewolucji.

A w innych kategoriach?

W długim trwaniu, można powiedzieć, że wygrała nowa wersja, ze zdwojoną siłą i z dużo większą bezwzględnością, która doprowadziła do eskalacji zbrodni rewolucji francuskiej, w wersji jakobińskiej. Tym razem już żadne moralne hamulce nie były w stanie zadziałać. Do władzy w Rosji dorwała się grupa ludzi opanowana przez doktrynę ideologiczną legitymizującą możliwość popełniania zbrodni na ludziach w tym aspekcie, w jakim ta część ludzkości, czyli posiadacze jakiegokolwiek prawa własności i realnej własności na to zasługiwali tylko dlatego, że tę własność posiadali. I to doktrynalne uznanie, że wolno decydować o życiu i śmierci, rozpoczęło w 1917 roku praktyczne, a nie tylko na poziomie nauki czy na poziomie dywagacji ideologicznych, stworzenie państwa, jako pierwszego, ale nieostatniego, w skali całego świata, które dało sobie prawo do eliminacji wybranej części narodu, klas społecznych czy całych ras. Rewolucja bolszewicka to rozpoczęła. Potem mieliśmy rzecz jasna III Rzeszę, Kambodżę Pol Pota i wiele innych. Takich samych czy podobnych, wyrastających z szeroko pojętej formacji skrajnie lewicowej państw, które zarażone ideologią dały sobie prawo do eliminowania, w imię doktryny, innych ludzi w sposób bezkarny.

Rosjanie, w jakiejś mierze, opowiadali się po stronie władzy na etapie walki z Niemcami w I wojnie światowej. Próbowano budować jedność. Dlaczego więc wygrał bolszewizm? Czy to efekt tłamszącej przemocy? Czy raczej Rosjanie nie bardzo wiedzieli czy jest sens wspierać cara i prezentowali jakąś narzuconą, sztuczną postawę wobec władzy?

Wydaje się, że źródło tkwi w ostatniej części pańskiego pytania. Autorytet państwa, nawet najsłabszego, jakim już była władza carska w tym czasie, jednak kontruje, buduje, wymusza, choćby lojalność wobec celów państwa. Ale była to zdecydowanie monarchia na glinianych nogach. Możliwości odśrodkowych działań stały się z roku na rok coraz większe. Już pierwszym takim sygnałem świadczącym o rozprężeniu w państwie carskim był upadek caratu i powstanie okresu dwuwładzy, czyli z jednej strony rządu tymczasowego księcia Lwowa, a potem Kiereńskiego, a z drugiej rad delegatów żołnierskich i robotniczych, w których zresztą bolszewicy nie mieli większości, tylko zdecydowanie przewodzili tam mienszewicy i eserowcy. Jeszcze ten okres dwuwładzy miał w sobie, przy totalnej destrukcji państwa, jedną wspólną doktrynę w polityce zagranicznej, co wiązało jakby te dwa ośrodki, przy wszystkich rozwiązaniach, które wówczas nastąpiły. Nie da się ukryć, że korzystając z tego wewnętrznego bałaganu Niemcy podjęli decyzję o wsparciu bolszewików, a konkretnie Lenina i tezy kwietniowe 1917 roku były dla Niemców, jak wszystko na to wskazuje, bardzo jasnym sygnałem, że tutaj wśród bolszewików będzie można znaleźć nadzieję na wygranie I wojny światowej.