Jedną z najbardziej znanych niewolnic z haremów sułtanów była… Polka. Roksolana – piękna i inteligentna kobieta została, wbrew zasadom i tradycji, żoną sułtana. Urodziła mu dzieci, a sama brała udział w rządzeniu. Nie zapomniała o kraju, z którego się wywodziła i to właśnie jej staraniom Rzeczpospolita zawdzięcza pokojowe stosunki z Imperium Osmańskim, choć do wojny z sułtanem nakłaniał Zygmunta Starego, a potem Zygmunta Augusta zarówno cesarz, jak i papież.

Muzułmanie do dziś w przeważającej większości praktykują wielożeństwo, a zwyczaj poligamii zapoczątkował sam prorok, Mahomet. Po bitwie pod Uhud w 625 roku, w której poległo wielu wyznawców Allaha, Mahomet nakazał tym, którzy pozostali przy życiu, by zawierali małżeństwa z wdowami po poległych, nawet jeżeli wcześniej byli już żonaci.

Zgodnie z jego nakazem, każdy miał poślubić tak wiele kobiet, jak zdoła utrzymać. Później prorok ogłosił, iż każdy prawowierny muzułmanin powinien mieć do czterech żon, jeżeli oczywiście pozwala na to jego stan majątkowy. Stąd wniosek późniejszych interpretatorów Koranu, że mężczyzna wyznający islam, ma prawo mieć cztery żony i dowolną liczbę konkubin.

Poligamia haremowa

Bardziej zamożni miewali po cztery żony oraz wiele konkubin, co z czasem prowadziło do powstania tzw. poligamii haremowej, a ilość kobiet w haremie świadczyła o jego wysokim statusie społecznym i zasobności portfela. Zdarzało się bowiem, że liczne haremy miewali zamożni starcy, których stan zdrowia i kondycja fizyczna nie pozwalały na korzystanie z uciech łoża, nawet z jedną kobietą.

Najliczniejsze haremy posiadali muzułmańscy władcy, w tym sułtani Imperium Osmańskiego. Słowo harem nie oznacza bynajmniej miejsca, w którym władca mógł do woli zaznawać rozkoszy łoża z jedną lub wieloma kobietami. Wręcz przeciwnie, harem znajdował się w każdym muzułmańskim domu, nawet jeżeli jego właściciel miał tylko jedną żonę. Goście przychodzący do takiego domu, byli przyjmowani w jego części zwanej selamlikiem, czyli pokojem powitań, natomiast harem to prywatna część domu, przeznaczona wyłącznie dla gospodarza i jego rodziny.

Scena z haremu. Wiele z nałożnic nigdy nie dostąpiły zaszczytu spędzenia nocy z władcą

W pałacach muzułmańskich władców w tej części domu mieszkało tyle kobiet, że powstała konieczność wznoszenia odrębnych budynków, które mogłyby pomieścić taką ilość niewolnic. Żonami sułtana były muzułmanki, natomiast do haremu w charakterze niewolnic trafiały wyłącznie chrześcijanki lub żydówki, gdyż Koran zabraniał brania w niewolę muzułmanek. Haremy największych władców przypominały często odrębne miasto mieszczące się na terenie pałacu, mieszkało tam kilkaset osób, włącznie ze służbą i eunuchami. Ich nadzorcą był kizlaragasi, który był trzecią co do ważności, po wezyrze i najwyższym sędzią islamskim, osobą w imperium.

Walida trzęsie pałacem

Najwyższą pozycję w haremie miała matka aktualnie panującego sułtana – valide sultan. Jako jedyna kobieta w państwie mogła wydawać polecenia wielkiemu wezyrowi. Poza tym miała wpływ na sułtana, który zasięgał jej rady nie tylko w kwestiach prywatnych, np. w sprawie wyboru żony, czy konkubiny, ale także w sprawach państwowych. Sułtan, jak każdy prawowierny muzułmanin mógł mieć „tylko” cztery żony, reszta kobiet w haremie była więc konkubinami. Małżonki sułtana otrzymywały tytuł kadin, ale po urodzeniu syna zmieniały go na haseki sultan, a w przypadku urodzenia córki – haseki kadin. W dynastiach osmańskich nie przestrzegano zasady dziedziczenia tronu zgodnie ze starszeństwem synów, która regulowała zasady następstwa tronu w dynastiach europejskich. Kolejnym władcą mógł być więc którykolwiek z męskich potomków sułtana, co rodziło rywalizację i konflikty wśród tych kobiet w haremie, którym dane było powić chłopca. Każda marzyła, by w przyszłości zostać valide sultan i cieszyć się władzą oraz niezależnością.

Wpływ Hurrem czyli Roksolany na Sulejmana był ogromny

Niewolnice przed przyjęciem do haremu poddawano starannym badaniom, jednak ostateczną decyzję podejmowała matka panującego. Jeżeli dziewczyna przeszła pozytywnie wstępną selekcję, poddawano ją starannej edukacji: uczono ją zasad islamu, języka arabskiego i perskiego, kaligrafii, etykiety dworskiej i zapewne także ars amandi. W tym zamkniętym świecie haremu panowała sztywna hierarchia: na samym szczycie, jak wiadomo stała valide sultan – matka sułtana, potem jego cztery legalne żony i jego aktualne faworyty, czyli ulubione konkubiny, które aktualnie obdarzał swymi łaskami. O byciu żoną żadna z niewolnic nawet nie marzyła, ale faworytą sułtana mogła zostać każda, o ile oczywiście władca zwrócił na nią uwagę, a potem udało się jej zadowolić go w łożu.

