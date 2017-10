Wikingowie kochali się w kobietach, które same potrafiły o siebie zadbać, a nawet obronić męża, jeśli była taka potrzeba.

Jedną z lepiej znanych kobiet z czasów wikingów, która zaskarbiła sobie szacunek i sławę, była Unn Mądra. Opisywała ją m.in. islandzka „Saga rodu z Laxdalu”. Unn była córką Ketila Płaskonosego, powiązanego z wieloma wpływowymi rodami.

Unn Mądra, zasłynęła w świecie Normanów. Osobiście dowodziła wyprawami na zachód

Po śmierci męża wyrobiła sobie silną pozycję, jak inni możnowładcy mężczyźni. Po śmierci ojca stanęła zaś na czele wyprawy kolonizacyjnej. Przez Orkady i Wyspy Owcze dotarła na Islandię, a tam zajęła wielkie połacie ziemi. Do późnej starości rządziła całym regionem. Niecodzienna była też jej śmierć. Postanowiła ożenić wnuka i wyprawiła mu huczne wesele w swojej posiadłości. Na uczcie oznajmiła, że cały majątek przekazuje młodzieńcowi, po czym udała się do sypialni. Tam umarła. Wesele stało się jednocześnie stypą. Unn pochowano w spektakularny sposób. Jej ciało ułożono na statku, wraz z cennymi darami grobowymi, a nad całością usypano kopiec. Zastosowano zatem obrządek, zarezerwowany tylko dla największych wojowników i władców. Choć Unn urodziła się kobietą, żyła i została pochowana jak mężczyzna. I za to ją poważano.

ŻONY, WDOWY I ROZWÓDKI

Większość kobiet wikingów wykonywała jednak zajęcia domowe. Prały, gotowały, opiekowały się małymi dziećmi, doiły krowy, tkały. Na kobietach spoczywał też obowiązek pielęgnacji rodzinnych tradycji i kultywowanie wiedzy medycznej czy magicznej. Uczyły też dzieci. Nie segregowano kobiet na bogate, które nic nie robiły, i biedne, które pracowały. Wszystkie miały swoje obowiązki. I choć uznawano te zajęcia za niegodne mężczyzny, to jednak nie uważano ich za deprymujące dla kobiet. Wykonując je dobrze, mogły zyskać uznanie mężczyzn jako wzór żony.

Na ogół kobiety były pozbawione praw politycznych. Przed sądem musiał je reprezentować mężczyzna. Ze zdaniem kobiety jednak się liczono i mogła współdecydować o swoim losie. Co prawda niepełnoletnie dziewczyny i mężatki podlegały władzy – kolejno – ojca i męża, ale ta władza nie była absolutna. Podczas nieobecności męża żona zarządzała rodzinnym majątkiem (a w czasach wikingów mężczyźni często wyprawiali się w dalekie podróże łupieskie czy handlowe).

Pełną niezależnością cieszyły się natomiast wdowy – takie jak wspomniana Unn. Mogły same rozporządzać majątkiem i decydować o następnym zamążpójściu. Co rzadko spotykane w średniowieczu: kobiety u wikingów miały też prawo żądać rozwodu. Najpopularniejszą metodą było oskarżenie męża o zniewieściałość. W końcu każda chciała być żoną prawdziwego mężczyzny. Zdarzało się również, że przyczyną rozstania był brak satysfakcji seksualnej. W „Sadze o Njalu” właśnie z tego powodu Unn, córka Mörda, rozwiodła się z mężem. Zarzuciła mu bowiem, że są niedopasowani seksualnie, co uniemożliwiało prawidłowe skonsumowanie małżeństwa.

PODŻEGACZKA I STRAŻNICZKA HONORU

Prawy wojownik musiał dbać o honor i prestiż. Dobra żona czuwała, by o tym nigdy nie zapomniał. Już starożytni Cymbrowie [wywodzący się podobno z Jutlandii – przyp. red.] znani byli z tego, że w bitwach towarzyszyły im kobiety. Niewiasty stały na tyłach armii, okrzykami zachęcały mężczyzn do walki, szydziły z tchórzy i zabijały dezerterów. Plutarch opisuje dantejskie sceny, które rozegrały się po rozgromieniu Cymbrów przez Rzymian pod Vercellae (101 r. p.n.e.): „Tych zaś, którzy uciekali, ścigano aż po same szańce obozowe, gdzie rozegrały się najstraszniejsze sceny. Kobiety bowiem stały tam na wozach w czarnych sukniach i mordowały uciekających mężów, braci i synów. Dusiły swe nieletnie dzieci własnymi rękami i rzucały je pod koła wozów i kopyta zwierząt, ciągnących wozy, po czym same sobie zadawały śmierć”.

